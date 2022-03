Ukraina sõjapõgenikud saavad priipääsme muuseumidesse

„Ukraina vajab meie igakülgset tuge ja abi. Ukraina sõjapõgenikud on pidanud lahkuma oma kodust, tavapärasest elust ja turvavõrgust. Tasuta sissepääs meie muuseumidesse on väike žest, kuid aitab loodetavasti kriisipiirkonnast Eestisse jõudnutel siin paremini kohaneda ning läbielatust taastuda,“ rääkis kultuuriminister Tiit Terik. „Oleme meie muuseumidele ja näitusepaikadele selle algatuse eest väga tänulikud. Samuti on rõõm näha, et mitmed muuseumid pakuvad lisaks tasuta sissepääsule ukrainakeelseid haridusprogramme või ekskursioone, “ lisas ta.