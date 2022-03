Vene registrisse kantud kolm Eesti laeva saavad edasi sõita

Esmaspäeva õhtul selgus, et kolm Eesti laeva on Venemaa mereregistris, ja tekkis kartus, et need võivad kuuluda sanktsioonide alla. Vene registris on klassifitseeritud parvlaevad Kihnu Virve, Ormsö ja Soela. Need sõidavad küll Eesti lipu all, kuid on ehitatud Vene registri klassifikatsiooni järgi ja nende üle teeb järelevalvet Vene register RS Class. Laevu haldab AS Kihnu Veeteed, millele Eesti riik andis laevad kasutada liinilepingu järgi.

AS-i Kihnu Veeteed juhatuse liige Andres Laasma ütles, et nimetatud laevad kuuluvad Eesti riigile, kelle esindaja on transpordiamet. „Laevad on ehitatud Vene mereregistri (RMRS) nõuete järgi ja kuuluvad ka sama registri järelevalve alla. Palun pöörduge küsimustega transpordiameti poole,” vastas Laasma lakooniliselt.