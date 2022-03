SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Valgevene sõtta ei astu. Vene armee toppab. Nüüd on õige aeg Kiievi all vastu rünnata

Kõige olulisem oli Lukašenka teadaanne, et Valgevene armee ei lähe sõtta. See on vägagi märgiline ja lööb Venemaad valusalt, sest Valgevene väed oleksid Ukraina jaoks olnud väga suureks täiendavaks probleemiks, eeskätt Kiievile. Väga suureks.

Valgevene armeele võrdväärset täiendust reservidest Venemaal võtta ei ole. Ukraina armee saab nüüd liigutada osa vägesid lääne poolt Kiievi suunda. Lukašenka on täielik konjukturist, ta ei oleks seda avaldust teinud, kui ta ei teaks, mis kulisside taga toimub. Ta teab, kui valus Venemaal juba praegu on. Eile andis Venemaa teada, mida nad plaanivad rakettidega pommitada. Selline ettehoiatus on samuti märk muutustest, varem seda ei tehtud.

Selgus, et lähinädalatel saavad ladudest otsa kuullaagrid, ilma milleta transport ei liigu. Asendada neid pole võimalik, sest maailmas on suurimad tootjad Rootsis ja USA-s, kust pole lootustki varuosasid saada. See on venelastele väljapääsmatu olukord.