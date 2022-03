Eestisse jõudnud sõjapõgenikud saavad kultuurileevendust

Paarkümmend tuhat sõjapõgenikku andsid Eestisse jõudes mõista, et ei soovi siin niisama päevi mööda saata. Peale neile pakutavate töö- ja koolikohtade võimaldavad paljud Eesti kultuuriasutused sõjapõgenikele kultuuri nautimist. Näiteks on võimalik Ukraina passi ette näidates pääseda tasuta sisse 60 Eesti muuseumi. Teiste seas Tallinna meremuuseumi, kunstihoonesse, loodusmuuseumi, kunstimuuseumi, Tartu Ahhaa keskusse ja ERM-i. Muuseume on nimekirjas Hiiumaast Narvani.

Oja sõnul on Ukraina sõjapõgenikel oma staatuse kinnitamiseks kõige lihtsam esitada Niine keskusest saadud roheline kaart koos isikut tõendava dokumendiga. Abiks on ka kultuuriasutuste klienditeenindajad. Kõik kultuurikorraldajad ja vaba aja teenuste pakkujad, kes tahavad Ukraina sõjapõgenikele oma teenuseid tasuta pakkuda, saavad sellest teada anda aadressil ukrainaheaks@tallinnlv.ee .

Tartus, kuhu on samuti jõudnud omajagu sõjapõgenikke, on vähemalt kevadsemestril suurem osa tegevusi – tantsu- ja jalgpallitrennid, kunsti- ja muusikatunnid jne – lastele tasuta. Lemmit Kaplinski Tartu linnavalitsusest sõnas, et esmalt jagab linn infot üldhariduskoolide kohta ja siis selle kohta, kuidas sõja eest põgenenud lapsed saavad osaleda Tartus tegutsevate huvihariduskoolide töös. „Kultuuriüritusi korraldavad mitmed asutused ukrainlastele tasuta ja lisaks on meil iganädalane infokorje sündmustest, mida minnakse tegema ka majast välja põgenike majutuskohtadesse. Selle viime inimesteni läbi vastuvõtukeskuse ja kohaliku ukraina kogukonna,” rääkis Kaplinski.