Ukraina ja Venemaa sõnul on kompromiss võimalik, aga sõjategevus jätkub

Venemaa-Ukraina rahukõnelusi puudutavates kommentaarides tajuti sel nädalal teatud toonimuutust, mis optimistliku hinnangu järgi võiks anda lootust vähemalt ajutise relvarahu kehtestamiseks. Teisipäevases telepöördumises teatas Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskõi, et vastaspoole seisukohad on tema andmeil muutunud realistlikumaks ja kõnelused jätkuvad. Päev varem oli Zelenskõi kohtumisel Suurbritannia, Hollandi, Põhjala ja Balti riikidega uuesti öelnud, et Ukraina NATO-ga liitumine ilmselt niipea kõne alla ei tule. „Oleme aastaid kuulnud, et [NATO] uksed on lahti, aga oleme ka kuulnud, et meie liituda ei tohi,” ütles Zelenskõi. „See on tõsi ja seda tuleb tunnistada. Sellisel juhul peame töötama nendega, kes on valmis meid aitama, nagu teie. Tahame saada usutavaid julgeolekutagatisi, mis toimiksid nii meie kui ka teie jaoks.”

Vene välisminister Sergei Lavrov ütles kolmapäeval, et ka tema poole läbirääkijate sõnul on alles lootus kompromissile jõuda. „President Zelenskõi tegi hulga huvitavaid avaldusi,” lisas Lavrov.