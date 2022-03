Ukraina tippdirigent ja solist esinevad ERSO-ga Estonias toetuskontserdil

ERSO juhatuse liikmele Kristjan Hallikule on sõjakeerisest dirigendi Eestisse toomine olnud enneolematu kogemus. "Suhtlesime Natalia Ponomartšukiga aktiivselt terve selle teekonna vältel, kui ta Ukrainast põgenes. Toetuskontsert on ajalooline just selliste esinejate tõttu, kes äsja olukorra õudusega lähedalt kokku on puutunud," sõnas Hallik.