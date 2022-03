TAGATUBA | Koalitsiooni koospüsimise kontroll. Keskerakond: poliitmänge ei tule

Riigikogus toimub neljapäeval iga-aastane koalitsiooni tervisekontroll. Salajasel hääletusel valitakse riigikogu juhatust ja kastidesse lastud häälte arvu järgi saab pärast tuletada, millised on valitsusliidu omavahelised suhted.

Mõlemast võimuliidu erakonnast kinnitati, et Reformierakonna ja Keskerakonna häältega valitakse Jüri Ratas neljapäeval taas riigikogu esimeheks. Ometi on nädala esimestel päevadel liikunud Toompea koridorides pingelisi jutte. Väidetakse, et alles pühapäeval kohtusid Jüri Ratas (KE), Martin Helme (EKRE) ja Helir-Valdor Seeder (Isamaa) ning taas on õhus küsimus, kas plaanist kokku panna uus (vana) valitsus pole loobutud ka niivõrd äreval ajal nagu praegu.