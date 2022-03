TAGATUBA | Keskerakond kartis vene valija pärast, aga sai pihta hoopis eestlastelt

Kuni Venemaa agressioonini Ukrainas üritas Keskerakond noateral käia. Partei ei saanud otsustatud, kus pool ollakse. Mäletatavasti läks riigikogu keskfraktsioon veel õhtul enne Venemaa presidendi Vladimir Putini verise rünnaku algust lõhki ja pool partei riigikogulasi hiilisid kõrvale riigikogu hääletamiselt, kus võeti vastu Kremli režiimi sõjakavatsusi hukka mõistev avaldus.

Arvestades, et Keskerakond on Eesti poliitmaastikul peaaegu suveräänne venekeelse valija esindaja, oli see võbelus seletatav. Partei riigikogulased mõtlesid hirmuga, mis võiks nende venekeelsete valijatega juhtuda, kui nad peaksid nii otse Venemaale näpuga näitama.