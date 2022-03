Ilmar Tomusk: teietamise asendamine sinatamisega ei tee meist veel Põhjamaad. Väita, et teietamine viib meid ajas sajand-kaks tagasi, mil võimutsesid aadlikud ja kodanlased, kes rõhutasid oma kõrgemat staatust, on üsna arusaamatu.

Valdo Randpere: toetan täielikult “sina-reformi”. Mul on väga hea meel näha, et see teema taas kord on tõstatunud.