„Kõik teavad, et nad valetavad.” Vene propagandakanalites levib must meeleolu

Üks Pervõi kanaliga seotud allikas kinnitas Meduzale, et sõja algusest peale on kõik Pervõi Kanali töötajad närvilised. „Eranditult kõik saavad aru, et nad valetavad,” rõhutas allikas. „Nende enda ekraanidel on lahti Reutersi ja AP uudised, aga neile saadetakse ülevalt materjale ja tekste, millel pole reaalsusega mingit seost. Kohe sõja alguses sattus keskmine uudistetoimetuse töötaja paanikasse: miks me valetame ja mis meist edasi saab? Ülemused lohutasid, et kohe Zelenskõi kukutatakse ja elu jätkub endist viisi. Aga aeg läheb edasi, Zelenskõid pole kukutatud ja infole ligi pääsevad ajudega inimesed muutuvad närviliseks. Ja Ovsjannikoval on nii ajud kui ka info, sest ta töötas ühes olulisemas uudisteharus, linnade toimetuses, kus kogutakse kogu maailmast infot ja tehakse koostööd korrespondentidega.”