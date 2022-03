Priit Sibul: Eesti on põgenike vastuvõtuvõime juba kahekordselt ületanud. Vajame selget strateegiat

Eesti rahvas, kodanikuühendused, kohalikud omavalitsused ja riigiasutused näitavad Ukrainast saabunud sõjapõgenike vastu üles meeletut abivalmidust ja toetust. Sõda alles algas ning kiiruga alustatud õhinapõhine tegutsemine on sellele igati loogiline reaktsioon. Paraku ei kesta õhin igavesti. Kui see otsa saab, ootab meid ees sotsiaalne katastroof. Eesti vajab hädasti riiklikku sõjapõgenike strateegiat.

Praegu puudub meie riigil ühtne riiklik Ukraina sõjapõgenike poliitika ja isegi laiaulatuslik arusaam toimuvast. Esimestel päevadel teatas sotsiaalkaitseminister, et meie võimekus on sarnaselt Lätile 10 000 sõjapõgenikku. Tänaseks on see kahekordselt ületatud, kuid valitsuselt pole olnud kuulda, kas ja kuidas me sellega hakkama saame.