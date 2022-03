Vene teleajakirjanikud hiilivad ukse poole

Telekanalist NTV lahkusid saatejuht Lilija Gildejeva ja korrespondent Vadim Glusker. Esimene neist kirjutas lahkumisavalduse juba enne Ovsjannikova aktsiooni. „Ma ei suuda selles enam osaleda,” ütles Gildejeva Läti Delfile. „Sain lihtsalt aru, et rohkem ma tööle ei lähe. See ei olnud isegi otsus, vaid füüsiline tunne: kõik, ma enam ei jaksa. Aga ma ei valmistunud spetsiaalselt. Keegi ei olnud valmis selleks, mis juhtus. Keegi ei uskunud, et see võib tegelikult juhtuda. [Sõja esimesel päeval] ärgates sain närvivapustuse nagu ilmselt paljud. Pärast aastatepikkuseid reforme on Vene meediaväljale alles jäänud ainult ametlik seisukoht. Aga ajakirjandus koosneb eri seisukohtadest. Seda, mida me viimased kaheksa aastat oleme teinud, ei saa ajakirjanduseks nimetada.”