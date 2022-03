ANALÜÜS | Kaarel Kressa: Putin võttis oma kõnes kasutusele Hitleri sõnavara. Nii pole võrdlused Natsi-Saksamaa saatusega enam kohatud

Kolmapäeval pidas Vene president Vladimir Putin regioonijuhtidele kõne sotsiaalmajanduslikest teemadest ja lääne sanktsioonidega toimetulekust, ent suur osa sellest kulus riigi väidetavate vaenlaste kirumisele. Muu hulgas kasutas Putin väljendit „viies kolonn” ning vihjas, et režiimiga mittenõustujatega õiendatakse karmilt arved.

„Jah, muidugi üritavad [lääneriigid] panustada niinimetatud viiendale kolonnile, rahvuslikele reeturitele, neile, kes teenivad raha siin, meie juures, aga ise elavad seal,” rääkis Putin. „Ja elavad mitte isegi sõna geograafilises tähenduses, vaid oma mõtetes, oma orjalikus teadvuses. Ma ei mõista sugugi hukka neid, kellel on villa Miamis või Prantsuse Rivieras, kes ei saa hakkama ilma hanemaksa, austrite või niinimetatud soolise enesemääramiseta. Probleem ei ole absoluutselt selles, vaid, kordan, faktis, et paljud need inimesed asuvad juba loomu poolest vaimselt seal ja mitte siin. Mitte koos meie rahvaga, mitte koos Venemaaga.”

Putin lisas, et sellised inimesed arvavad end kuuluvat kõrgemasse kasti või kõrgemasse rassi, kuid tegelikult on nad hoopis kõnts.