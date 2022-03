JUHTKIRI | Õpime Zelenskõilt kriisisuhtluse algtõdesid

Zelenskõi esinemised on pigem lühidad ja laetud. Kui ta näitas Ühendriikide kongresmenidele vapustavalt mõjusat montaaži sõja argielust, palus mitu televõrku vabandust, et polnud vaatajat sääraste kaadrite eest hoiatanud. Kuid Zelenskõi teab, et sõjas on liitlaste abi elulise tähtsusega ja siin pole peenutsedes võita midagi.