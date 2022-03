Laulu- ja tantsupeolisi kutsutakse kogukonnana Ukraina sõjapõgenikke abistama

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, Eesti Kooriühing, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts ning Eesti Pagulasabi ütlevad oma läkituses, et tõenäoliselt on see esimene kord, kui laulu- ja tantsupeo 150-aastase ajaloo jooksul kogukonna poole sellise palvega pöördutakse.

Üleskutse autorite sõnul ei ole igaühel küll võimalik majutust pakkuda, kuid kollektiivides leidub väga erinevate oskuste ja võimalustega inimesi. Rõhutatakse, et üheskoos on sõjapõgenikele võimalik pakkuda seda kõige olulisemat – toetavat ja turvalist kogukonda ja sõpruskonda!

Kollektiividel palutakse omavahel läbi arutada, kes millega aidata saab: - ühel on võib-olla olemas sobilik majutuskoht. - teisel on vajalikku varustusust – mööbel, kööginõud, kodutehnika, riided. - kolmas saab võib-olla aidata transpordiga. - jaga ära majutusega seotud kulud ja kohustused. - majutuse pakkuja andku esimesel võimalusel endast teada siin

Üleskutse koostajad rõhutavad: „Sõda Ukrainas kestab ja paljud inimesed on sunnitud jätma oma kodu ja põgenema. Meil on au ja kohustus võtta need vaprad inimesed siin heldelt vastu ja neid igati aidata. Võtame need inimesed vastu oma kollektiivi ja kogukonda. Nii saame aitata neil sel raskel hetkel oma eluga edasi minna!“