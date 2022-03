SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Hiina mõõt sai Mariupoli teatri pommitamisega täis. Venemaalt nõutakse rahu

Täiesti ootamatult kerkis pildile riik nimega Usbekistan, kelle tegemistega polnud ka mina ausalt öeldes kursis. Nimelt andsid nad teada, et toetavad Ukraina territoriaalset terviklikkust ja et see sõda tuleks ära lõpetada. Nii jõuline sõnum riigilt, kes on majandussidemete tõttu tugevalt seotud Venemaaga, tõsi, Euraasia majandusühenduses peatas ta oma liikmelisuse aastal 2008. Diplomaatia on peen mäng ja ma isiklikult olen täiesti kindel, et praegusel juhul on Usbekistani roll olla sõnumi edastaja.

Aga kelle oma siis? Siin on kaks varianti.