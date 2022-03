Eesti vabatahtlik Ukraina vägedes: see sõda on nii lähedal. Ma ei taha, et see mu lasteni jõuaks

Kell on viis, ööst on saamas hommik. Akna taga on veel rahulikult magav Tallinn. Telefonil on Eesti vabatahtlik Ukraina sõjas. Ta sõidab parasjagu Ukrainast Eesti poole, et siit varustust hankida ja siis tagasi sõtta sõita.

Ta ei taha oma nime avalikustada, nii et palun tal pseudonüümi valida. Ta hakkab naerma ja pakub: „Pane Cleaner, nagu puhastaja!”. Olgu.

Miks sa sõtta läksid?

Mõtlesin, et pean midagi tegema....

Sa teadsid, et võid surma saada, aga ikkagi läksid. Kuidas sa selle otsuseni jõudsid?

See sõda on meile nii lähedal. Ma ei taha, et see minu lasteni jõuaks.

Kõik, kes saavad Cleanerit ja selle kaudu Ukrainas sõdivaid mehi aidata kiirabiauto hankimisel kas rahaliselt või muul moel, on väga teretulnud! Palume esialgu ühendust võtta Tuuli Jõesaarega kas meiliaadressil tuuli.joesaar@epl.ee või telefonil 555 88 250. Abipakkujate kontaktid vahendatakse Cleanerile.

.