Ilona Martson: vargakultuur on saanud ametlikuks, Venemaad valitseb kurjategijate jõuk

Ta kirjeldab, kuidas Kiievist rongiga põgeneb: käivad paugud, rong saab pihta, inimesed jooksevad prožektorivihus hullunud nägudega, keegi ei tea, kus suunas tormata. Teffi jõuab Odessasse, kus loodab leida rahusadama, aga sõda jõuab ka sinna. Leitakse mingi laevakökats, mis algul ei liigu, aga öö jooksul panevad insenerid selle tööle, aga nii, et see saab sõita ainult tagurpidi. Sellega hakkavad nad üle Musta mere sõitma, laev on üle koormatud hullunud inimestest. Ainus ohutu koht ööbimiseks on laev, sest samal ajal möllab ju ka pandeemia: Hispaania gripp ja tüüfus. Nii et selline olukord on juba olnud. Räägitakse, et ajalugu kordub farsina, aga see on natuke hullem asi praegu.

Tegelikult toimus sedasorti lahkumine ka umbes sada aasta tagasi, pärast oktoobrirevolutsiooni. Tõlkisin paar aastat tagasi raamatu „Šampanja teetassidest”, mille kirjutas toona Venemaa kuulsamaid kirjanikke Nadežda Teffi, nüüdseks peaaegu unustatud autor – just seetõttu, et ta lahkus Venemaalt.

Meil oli kodus palju venekeelseid raamatuid, nii et kui koolis oli vaja lugeda Tolstoid või Dostojevskit, siis lugesin neid originaalis. Ukraina keelt ma nii hästi ei oska. Rääkisin seda küll vanaisa ja vanaemaga, aga see on ununenud.

Vanaema ja vanaisa elasid Kiievis, nüüd on nad õnneks surnud – võib nii öelda, et õnneks. Mingil määral elab sugulasi Kiievis siiani. Viieaastaselt läksin lasteaeda, õppisin eesti keele umbes aastaga selgeks ja edasi olen eeskätt Eesti keskkonnas üles kasvanud.

Oled sündinud Ukrainas, aga kolisid Eestisse juba kaheaastaselt. Millised on elu jooksul olnud sinu suhted Ukrainaga ja millised on need praegu?

Aga kui palju vene kultuuri nüüd boikoteeritakse ja kust see piir jooksma hakkab? Arvan, et toimub lõhenemine selle vene kultuuri vahel, mis jääb läände ja mis Venemaale. Meie oleme ikkagi lääne pool. On ju täiesti totter Dostojevskit või Tšehhovit tühistama hakata, teisest küljest on tobe teha sama Ljudmila Ulitskaja või mõne teise uuema aja kirjanikuga.

Huvitav on jälgida, kes Venemaa kirjanikest kirjutab alla sõjavastasele protestikirjale ja kes sõda pooldavale aktsioonile. Arvan, et see lõhe süveneb ja meediakanalid, näiteks ETV+ võiksid olla ettevaatlikud, keda eetrisse lasta.

Kas nad on siiani sellega hästi hakkama saanud?



Ma pole ETV+ püsivaataja, aga saan aru, et teatud libastumisi on ette tulnud. Eesti ukraina seltsi esinaine ju rääkis, et aastate jooksul on sellele mitu korda tähelepanu juhitud.



Kui tühistada Venemaa kultuuritegelasi, kes on ise alati opositsioonis olnud, siis töötab see ju tühistamisele endale vastu?



Loomulikult, nemad saavad ju põhilise löögi. Teisest küljest, midagi pole teha. Pealegi pole kultuuriküsimused praegu esmased, vaid oluline on, et see õudus lõpeks.



Samal ajal on mitu väljaannet avaldanud lugusid pealkirja all „Kultuur on sõja kolmas rinne”.



Eks neid pealkirju ole igasuguseid – oleme mõlemad ajakirjanikud ja teame, kuidas neid pannakse. Tähtis on ikkagi see, kuidas läänemaailm Ukrainat sõjatehnika ja lennukitega aitab. Muusad vaikivad, kui kahurid kõnelevad. Samas panevad ukrainlased ise ka nii vastu, et väga palju levib sotsiaalmeedias ukrainakeelseid ilukirjanduslikke tekste, laule ja luuletusi, mida inimesed vaimu üleval hoidmiseks üksteisele läkitavad.

Eestis me neid ei tea, sest ukraina kultuur on olnud nišivärk. Olgem ausad – uuema aja Eestis me ukraina kultuuri ei tunne. Teame küll ukraina kultuurikeskust Tallinnas Laboratooriumi tänaval ja suurepärast Ljutjukkide perekonda, ansamblit Svjata Vatra muidugi ka, aga see on siinne ukraina kultuur, mida me teame.