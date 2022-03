SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Switchblade tapjadroonid võivad saada lahingutes kaalukeeleks. See on uue ajastu sõda

Hiina on Ukrainas toimuvast väga häiritud

Venemaal pole enam suurt midagi juurde panna

Mariupolit ei õnnestu lõpuni kaitsta

On küsitud, et miks Ukraina ei kasuta hetkel oma reserve, et initsiatiiv haarata ja vaenlane välja ajada?

Teet Kalmus ettevõtja