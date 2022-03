Ligi 3,5 miljonit Ukraina põgenikku on juba pagenud EL-i riikidesse ning on tõenäoline, et nende arv tõuseb veel miljonite võrra, tõdes täna Eestit külastav Euroopa Komisjonis EL-i sisejulgeoleku ning rände- ja varjupaigapoliitika eest vastutav volinik Ylva Johansson. Üle kahe miljoni neist on läinud Poola.