Karilaid: teeme suurema, miljardi eurose kaitsepaketi

„Liigume kokkuleppe poole, kuid veel seda ei ole,” ütles Keskfraktsiooni juht Jaanus Karilaid. „Praegu kaitseminister Kalle Laaneti välja käidu on miinimumprogramm, mis on meie jaoks väheambitsioonikas. Peame rohkem ja kiiremini ära tegema ning astuma ühe sammu asemel kolm. Praegu on selleks õige aeg.”

Venemaa on Ukraina ründamisega toonud sõja kogu Euroopa õuele ning enamus riikidest mõtleb kaitsevõime tugevdamisele. Nii ka Eesti. Esimese otsuse suunata riigikaitsele erakorraliselt 380 miljonit eurot tegi valitsus jaanuaris. Sellest rahast läks suur osa kaitseväele laskemoona ostmiseks, kuid oma osa sai ka sisekaitse. Venemaa Ukraina ründamine pani valitsuse ambitsioonikamalt tegutsema. Kaitseminister on pannud kokku Eesti kaitsevõime lisapaketi tööversiooni mahuga 470 miljonit eurot, mis suurendab järgneval neljal aastal keskmise kaitse eelarve 2,5%-ni SKP-st. Keskerakonna hinnangul on seda vähe.