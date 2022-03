Kohtla-Järvel on olnud mitu konflikti, kus toetatakse Venemaa rünnakut. Milline olukord on Narvas?



Praegu on hästi palju valeuudiseid, mida politsei kontrollib. Me suhtleme ka politseiga, et kui midagigi peaks tõele vastama. Kõige jaburam ja tuntum väide on see, et ukse pealt küsitakse, mis kodakondsus sul on, ja kui on Venemaa oma, siis tehakse uksele rist ja sinna asustatakse Ukraina pagulased. Jutte on hästi palju, politsei kontrollib neid ka, aga kinnitust pole ükski jutt leidnud.