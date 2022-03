Võimuliitlased Reformierakond ja Keskerakond on ühel nõul: õhutõrjevõimekus peab tulema. Millal ja milline täpsemalt, selle üle käib praegu poliitiline maadlus. Täna õhtuks on selge, et Keskerakonnale ei sobi Reformierakonna kompromissettepanek - lisada keskmaa õhutõrje riigieelarve 2023-2026 strateegiasse.