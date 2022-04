ARVUSTUS | Vahva ja täisväärtuslik doggystyle!

Fotografiska näitusekolmikutel on alati selge loogika: kunstiliselt eriti tõsiselt võetav näitus (tõsisemale kunstipublikule), üks frivoolsema maiguga stiilitundlik isend (publikule, kes tahab esteetilist kõdi enne maitsvat õhtusööki katusekorrusel) ning menuk, mis peaks tõmbama galeriisse ka publiku, kes üldiselt ei pea kunstisaali ajaveetmispaigaks. „Lemmikud” kuulub viimasesse kategooriasse, kuid suudab peale meelelahutuse pakkuda tõsiselt võetavat ja mitmetahulist nüüdisaegse loomaportree popurriid.



„Lemmikud. The Pet Show” on näitus, mis suudab kergusega võita oma peamist konkurenti: voodis lebamist ja YouTube’ist nunnude loomavideote vaatamist. Seda mitmekordselt ja sooja soovitusega nii perekondadele kui ka nõudlikumale publikule. Ülipositiivselt üllatas nii näituse mitmekesisus kui ka kuraatoritöö läbimõeldus. Fotografiska mitmel näitusel on välja paistnud ambitsioon panna seinale võimalikult palju pilte. Siin on teostel ruumi hingata, pealegi töötab stiililine varieerumine terviku kasuks.