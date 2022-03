ARVUSTUS | Hingeotsingud kõrbetühjuses

Eesti filmitegijad on end linalugudega „Mandariinidest” „Kupee nr 6-ni” selgelt maailmakaardile jäädvustanud. Seni kõrgeima rahvusvahelise lennu on aga lavastajana teinud Kadri Kõusaar, kelle kurikuulus „Magnus” valiti 2007. aastal Cannes’i põhivõistlusprogrammi. Ka Kõusaare neljas täispikk lavastajatöö „Kõrb” on valminud mitme riigi koostöös ja see viib vaataja Eestist kaugele Siinai kõrbe.

„Kõrbe” peategelane on Rootsist pärit vabakutseline fotoajakirjanik Ingrid, kes teeb lugu tütarlaste ümberlõikamisest beduiini hõimude seas. Kui Ingrid on ühel õhtul oma hotellitoas duši alt ära tulnud, vaatab talle vastu püstolitoru, ta röövitakse ja viiakse keset kõrbe asuvasse peidukohta.