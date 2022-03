TAGATUBA | Gaasilaev Vene toru asemele? Bravuuritsedes saame röövlaeva

Valitsusse on maandunud ärimeeste visioon sellest, mida peaks Eesti gaasivarustusega ette võtma. Vladimir Putini Ukraina-vastase sõja tõttu on Venemaa energiatarned Euroopasse ja meilegi ebamugav küsimus. Seetõttu pakutakse, et riigi toel võiks soetada 300 miljoni eurose veeldatud maagaasi (LNG) laeva ehk ujuvterminali ja ühendada see Eesti gaasivõrku – siis saaksimegi imelise „varustuskindluse”.

Laev on kallis ja võimas. Juttu on LNG-alusest, mis suudaks aastas katta üle kümnekordse Eesti aastase tarbimise. Pakutakse, et saame gaasi müüa ka Soomele ja Lätile, nii et ühe hoobiga tagaksime ka naabrite varustuskindluse.