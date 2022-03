Lauri Ilves avab kausta, näitab kaarte ja fotosid. Maakaardile osutades ütleb ta: „Näe, vaata, siin on elektriliin.” Järgmiseks tuleb foto taluõuest. Pildistatud on inimesi, aga taustal on elektripost. „Vaata, post.” On küll post.

On ka vana elektriarveraamat ja foto vanaaegsest arvestist, mille arv klapib arveraamatus olevaga. „Näed, on selline arvesti ja arved on makstud,” ütleb Ilves.

„Aga voolu mul ei ole. Ja Elektrilevi ütleb, et pole olnudki, ja küsib uue liini toomise eest 40 000 eurot.”

Milles siis asi?