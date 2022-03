Karl Sander Kase: Parmpoolsed tegelegu oma tulevikunägemuse, mitte senise koduerakonna siunamisega

Olukorras, kus Tallinn suunab Ukraina sõjapõgenikud venekeelsetesse koolidesse ja kus linnaruumis võib märgata Venemaa sõjategevust õigustavaid sümboleid, on ju selge, et Isamaa ajas õiget asja. Vajame eestikeelset haridussüsteemi ning peame astuma samme Venemaa propaganda piiramiseks.

Samuti peaks Kaarmann mõistma, mis asi on kurjus. Kas Vene propaganda keelustamine, Venemaa sõjategevust õigustavate inimeste elamislubade ja viisade ära võtmine võib tunduda kurjana? Kindlasti. Kas see tähendab, et Isamaa on kuri? Ei. See tähendab, et meie jaoks on oluline elanikkonna kaitse ja potentsiaalsete julgeolekuohtude ennetamine.