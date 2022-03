Probleem: kõik kabinetiliikmed pole ühes inforuumis

Tavaolukorras ei vaja enamik ministreid NATO saladuste luba, ent Venemaa rünnak Ukraina vastu on kaasa toonud vajaduse saada osa tundlikust ehk täiesti salajasest teabest. Ühes inforuumis olemine ja võimalus teemadel kaasa rääkida, arvestades julgeolekuolukorra haprust, peaks praegu olema valitsuskabineti liikmete jaoks elementaarne. On halb, kui valitsus ei saa langetada ühiselt operatiivseid otsuseid.

Ka kaitseminister Kalle Laanet möönis, et NATO lubade puudumine on probleem. „Muidugi on see probleem, valitsus peab olema ühises inforuumis,” tõdes ta.

Eesti Päevalehele kinnitati, et on olnud olukordi, kus mõni minister on pidanud teemat arutamise ajaks ruumist väljuma, sest neil puudub õigus saada osa eriti salajasest teabest.

.