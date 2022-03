Teatriauhinnad 2022. Auhindu jagus paljudele teatritele, parim lavastus on „Serafima + Bogdan”

Eile jagati Tallinnas Vene Teatris Eesti teatri auhindu 2021. aasta loomingu eest. Üle mitme aasta saadi kokku saalis külg külje kõrval, vahepealset pandeemiaaega meenutasid veel ainult (mõned) maskikandjad. Eks ole kõigil pandeemiast kõrini ja teatrirahvas korraliku peo ära teeninud. Kokku pea tuhat inimest. Teater, kus auhinnad üle anti, valiti välja juba ammu, kuid nüüd omandas Vene Teater omamoodi sümboolse tähenduse. Siit-sealt on kostnud küsimusi, kas just selles saalis peaks Ukraina sõja ajal auhindu jagama, kuid nagu ütles Ugala teatri juht Garmen Tabor viimases LP-s, soovisid nii teatriliit, teatrijuhid kui ka korraldajad ühtsust hoida. „Vene Teater on siinse kultuuri osa. Me peame püüdma olla ühel meelel. Loomulikult suurendab praegune olukord hirmu ja segaduse fooni, kuid peab püüdma säilitada külma verd ja rahu,” sõnas Tabor.

Ka Vene Teatri juht Svetlana Jantšuk ütles auhindade jagamisel, et on oluline, et teatritegelased üle Eesti tulevad just Vene Teatrisse kokku: „Vene keel ja kultuur ei ole Vene režiimi omand, vaid kogu maailma väärtus.”