Pronksi tänava raie on Tallinnale õppetunniks. Abilinnapea: edaspidi teavitame inimesi raietöödest varem

Tallinna kesklinna elanikud soovivad linnaosa tänavatel, parkides ja muruplatsidel näha rohkem puid. See selgus pealinna teisest kaasava eelarve hääletusest. Möödunud reedel said piirkonna elanikud aga vastupidise uudise: Pronksi tänaval lähevad kahe päeva pärast sae alla 22 puud, millest enamik olid elujõulised puud. Tänaseks on plats puhas.

Pronksi tänava rekonstrueerimist tutvustati elanikele ja meedias juba enne pandeemiat, 2020. aasta veebruaris. Kui Tallinna abilinnapea Vladimir Svet tänavu jaanuaris ERR-ile selgitas, mida remonditööde käigus Pronksi tänaval tehakse, ei öelnud ta konkreetselt välja, et suur hulk puid võetakse maha. Küll aga on varasemalt kommunikeeritud, et tänavale rajatakse uus kõrghaljastus. Lisaks kinnitas Svet jaanuaris, et kohalikke teavitab linnavalitsus tööde algusest ja graafikust aegsasti.

Miks siis ikkagi andis linnavalitsus inimestele puude maha võtmisest teada vaid kaks päeva enne raietööde algust?