Eilse päevaga seoses on kõige rohkem juttu olnud Ukraina ja Venemaa delegatsioonide kohtumisest Istanbulis ning Ukraina poole ettepanekutest. Kui me vaatame seda, mida nõudis Venemaa sõja alguses ja millised on nende positsioonid nüüd, siis ühelt poolt võib öelda, et Ukraina positsioonid on paranenud sisuliselt kõigis punktides. Samas on hetkel veel üks ülioluline küsimus kõneluste fookusest väljas – tekitatud kahjude korvamine Ukrainale.