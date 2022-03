TAGATUBA | Kuidas minister Riisalo Ukraina põgenikud Eestisse mahutab ja neile maalgi tööd leiab

„Mitte keegi ja mitte kunagi pole valmistunud 25 000 inimese tulemiseks ühe kuu jooksul. Plaanid olid tehtud, õppused peetud, kuid hoopis teise olukorra jaoks: illegaalse sisserände puhuks. Praegu on teine olukord. Me võtame Ukraina sõjapõgenikke avasüli vastu, tahame pakkuda sellist Eestit ja külalislahkust, mille üle saame uhked olla. See on keeruline ja ressursimahukas ettevõtmine,” tõdes sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo eile Eesti Päevalehega kohtudes. Ministeeriumi osakondades on osa kohti tühjad, sest ametnikud on läinud appi põgenikke vastu võtma ja sisse seadma. Kuidas korraldajate tagatoas asjad paistavad?