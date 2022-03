SÕJARAPORT | Teet Kalmus: idalahingud on algamas. Ukraina konfiskeerib Moskva kiriku vara

Praegu on viimane aeg võimalikult kiiresti aidata ukrainlaseid võimalikult suure tulejõuga relvastusega. Ja võimalikult täpse relvastusega, sest kui tapjadroon näiteks hävitab mitmikraketiheitja enne selle kasutamist, on efekt maksimaalne. Aga nagu ma olen aru saanud, et sõjaudu varjus asjad edenevad.

Õhutõrjevahendid Stinger ja brittide Starstreak, mis on ka nüüd juba jõudnud Ukraina armee käsutusse. Milles on nende vahe? Stinger on nn "lase ja unusta" relv, kus peale sihtmärgi peale lukustamist (reageerib sihtmärgi poolt eraldatud soojusele) võib raketi välja lasta ja minema joosta. Aga sellele on olemas päris efektiivne vasturelv ehk siis lennuki või helikopteri poolt väljastatavad nn peibutisraketid, mille soojusenergia ajab Stingeri segadusse.