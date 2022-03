Tiit Pruuli: ka põgenikke abistades tugevdame Ukraina kaitsevõimet

19. veebruaril esietendus Narvas Vaba Lava teatrikeskuses dokumentaallavastus „Sahharov”, mis räägib Nõukogude Liidu vesinikupommi looja ja teisitimõtleja, inimõiguste ja demokraatia eest võitleja Andrei Sahharovi elust. See on igati märgiline lavastus. „Andrei Sahharov on ere näide sellest, kuidas oma põhimõtetele kindlaks jäädes saab ka üks inimene maailma muuta. Andrei Sahharov suutis seda isegi rohkem kui üks kord,” märkis päev varem Vaba Lava juht Märt Meos.

Etendust vaatas ka Tiit Pruuli, kes tegi 22. veebruaril oma sotsiaalmeedialehele postituse. „Vaba Lava „Sahharov” aitas paljut meelde tuletada. Päris uut oli samuti – tulevase akadeemiku ja vabadusvõitleja noorus ja inimlik pool. Üks oluline küsimus tuli ka pähe – kurat, kas N Liit oli (peale Stalini surma) tõesti humaansem kui praegune Venemaa, oma inimesi ikka ära ei mürgitatud. Küll pagenduses, aga Sahharov jäeti ellu.”

Sõja alguseni oli jäänud kaks päeva. Tagantjärele tundub see postitus märgiline. Kas omal ajal nii Lennart Meri kui ka Mart Laari nõunikuna töötanud ning hilisemal ärimehel ja filantroobil Pruulil oli selleks ajaks selge, et sõja alguseni on mõni päev? Nüüd ütleb Pruuli, et selsamal „Sahharovi” etendusel kohtus ta vana tuttava, ühe tuntud julgeolekueksperdiga ja küsis: „Kuule, ütle, sõda ei tule ju?” Ekspert vastas: „Ei tule.” See oli selle eksperdi üks suurim välispoliitiline möödapanek. Nii tema, Pruuli kui ka paljud teised püüdsid leida põhjuseid, miks sõda ei tule.