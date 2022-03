Harkovi ruumis leidis oma lõpu ka kuulsa tankiarmee nn Kantemirovski diviisi kaks tankipolku. Kaotati vähemalt 46 tanki (need on sõltumatute vaatlejate pealt videotelt ja fotodelt kokku loetud) ja 13. polgu komandör sooritas enesetapu. See diviis marssis Punasel väljakul 1945. aastal ja paraaditseb seal ka tänapäeval. Kas ka tulevikus, saab näha. Oma manööverüksused jätsid nad igatahes Ukrainasse võililledeks.