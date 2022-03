Välismaalaste seadusest võib kujuneda koalitsiooni ühtsuse uus proovikivi

Kolmapäevasel põhiseaduskomisjoni istungil otsustati ootamatult, et uue nädala teisipäeval riigikogu suurde saali minema pidanud välismaalaste seadus lõpphääletusele veel ei jõua. Keskerakonna eestvedamisel tahab komisjon nüüd ilmnenud kitsaskohad läbi arutada ja seepärast otsustati eelnõu täiskogu päevakorrast välja arvata.

Kui Keskerakond arvab nüüd, et eelnõu kohta on tekkinud sisu kohta küsimusi, siis peab partei küll endale otsa vaatama. Sisulisi parandusi saab teha pärast eelnõu esimest lugemist ja siiani sobis Keskerakonnale kõik. Seega tekib küsimus, mis Keskerakonnal jälle plaanis on.