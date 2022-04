Aivar Sõerd: Venemaa reageeris sanktsioonidele valesti. Agressiooni jätkudes saabub maksejõuetus

4. aprillil saabub suurema summa tasumise tähtaeg, kui tuleb teha 2,2 miljardi dollari suurune laenu põhiosa makse. Olukorras, kus suurele osale välisvaluuta reservidest on ligipääs külmutatud, on kasutada olevad välisvaluuta varud piiratud. Need tulevad peamiselt nafta ja gaasi müügist ja piirangute alt vabadest reservidest. Näiteks Venemaal asuvate hoidlate kullavarude müügist, aga ka neid tehinguid riigist väljapoole tehniliselt takistatakse.

Sõda pidaval agressorriigil on valida, kas suunata olemasolevad välisvaluuta varud sõja pidamisega seotud kulude katteks või võlgade tasumiseks.