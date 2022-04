Ukraina sõda on ühendanud Lääne ja paljud samameelsed riigid Venemaa agressiooni vastu konkreetseid samme astuma. Aga maailma rahu peaks tagama ÜRO, kuid neist on ses kohtutavas sõjas vähe kuulda, sest mõistagi on Venemaa julgeolekunõukogu alaline ja vetoga liige, kes saab mida tahes seal blokeerida oma soovi järgi. Ukraina on samas käinud välja, et kõigi ÜRO põhimõtete vastu astunud Venemaa tuleks organisatsioonist välja visata ja küsinud, kas Venemaal on ülepeakaela õigus istuda julgeolekunõukogus vetoõigusega kohal. Tallinnas käis äsja üks paremaid ÜRO telgitaguste tundjaid, mõttekoja International Crisis Group ekspert Richard Gowan, kelle käest uurisime, kuidas ja kas üldse saaks Venemaad seal korrale kutsuda?