Putinismi põhjustava Z-viiruse alged on Nõukogude Liidus ja selle kokkukukkumises. Uus tüvi ilmnes aga selle aasta 24. veebruari varahommikul, kui algas Kiievi pommitamine. Z-viiruse peamiseks sümptomiteks on agressiivne imperialismiihalus, pidev vajadus levida ning sekkuda naabrite enesemääramisse ja elukorraldusse. Samas on sarnaselt koroonaga ka neid inimesi, kes ei nakatu ning kel on tugev immuunsus. Paljud on selle vastu ka vaktsineeritud läbi kõrgema haridustaseme, laiema keeleoskuse ja välismaiste kontaktide olemasolu.