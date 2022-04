Läti välisminister: sõda saab olema pikk ja väga brutaalne. Putin pole ühestki eesmärgist loobunud

Viimased päevad on toonud Ukraina sõjarindelt teateid selle kohta, et Venemaa justkui tõmbab Kiievi juurest tagasi. Samas öeldakse, et nad lihtsalt grupeeruvad ümber, et hiljem mujalt rünnata. Siis käivad ikka kõnelused, millest me palju ei tea. Mis on teie hinnang olukorrale nüüd, enam kui kuu pärast selle kohutava sõja algust?

Üks asi on täitsa selge: Venemaa kaotas oma välksõja. Venelased tõepoolest arvasid, et võtavad Kiievi ja veel mõned teised Ukraina linnad paari-kolme päevaga või kõige enam nädalaga. Nüüd näeme, et see sõda saab olema pikk ja väga brutaalne.

Ma ei usu, et Venemaa on loobunud ühestki oma strateegilisest eesmärgist, mille Vladimir Putin on välja käinud kahel korral. Esiteks pikas kõnes, mille pidas nn rahvavabariikide tunnustamise kohta. Ja siis teist korda, kui ta sõda alustas. Neid kaht kõnet peaks vaatama koos ja ta kavatseb kulutada palju energiat ning ressursse, et neid eesmärke saavutada.