*On lapsi, kes tulevad üle piiri, kaasas ruudulise paberi peale kirjutatud ema volitus, et laps liigub koos selle täiskasvanuga.



*On lapsi, keda ootab Eestis siia tööle tulnud isa.



*On juhtumeid, kus ema jõuab veidi hiljem lapsele järele.