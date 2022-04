Vene-Ukraina sõja 8. nädala alguseks on saanud täiesti selgeks, et Vene Föderatsiooni relvajõud ei ole võimelised Ukraina pealinna ei sisse piirama ega vallutama. Veelgi enam, nad on saanud Kiievi oblastis Ukraina vägedelt sõjaliselt lüüa.