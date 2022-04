INTERVJUU | Noorteameti uus juht Jaak Raie: minu eelkäija 6900-eurone palk oli skaalast väljas

Aprillist Harno peadirektori kohale asunud Jaak Raie jõudis enne seda olla kõigest neli kuud Põhja-Sakala vallavanem. „Olen otsuse tagamaad lähematele kolleegidele-sõpradele selgitanud ja see on leidnud mõistmist. Seal ei olegi rohkem midagi suurt, ebastabiilsuse või tõmblemise märke. Asjaolud tõid sellised otsused,” põhjendab ta ametikoha kiiret vahetamist.

Poolteist aastat tegutsenud Harno puhul paistab silma, et üks skandaal ei jõua rahuneda, kui ees ootab juba järgmine. Milliste mõtetega hakkate sellist asutust juhtima?



Minule mõjuvad need pigem motiveerivalt. Kui asi annab välja skandaali maitse, siis on seal midagi juhtida. Mina otsingi juhtimisülesannet, kus on midagi juhtida. Seda tuleb teha nii, et inimesed jäävad terveks ja saavad aru, keda nad teenindavad. Ja teenuse saajad saavad aru, mida nad saavad.

Skandaalidel on oma põhjused ja põhjustajad. Kui need konverteerida juhtimisülesandeks, siis see ongi minu töö. Ma usun, et suudan siin skandaalide osakaalu vähendada. Mul info praegu puudub, kui suur on skandaalipotentsiaal, aga proovin endast olenevalt teha kõik, et mitte sinna peale kallata. (Naerab.)