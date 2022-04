JUHTKIRI | Ukrainale ründerelvi, Venemaale täisembargo

Need otsused tuleks Euroopa riikidel lähipäevil pikema jututa langetada ja seejärel mõelda, mida veel Putini-Venemaa peatamiseks ja vastutusele võtmiseks teha. Elementaarne oleks näiteks diplomaatiliste suhete vähendamine ja Venemaa suursaadikute Euroopa riikidest väljasaatmine, nagu tegi Leedu.

Tööd tuleb Euroopal teha ka iseendaga, et logisevat ühisrinnet tugevdada. On lootust andvaid märke, et gaasiembargo vastu põtkinud Saksamaad võivad Butšas toime pandud sõjakuriteod panna meelt muutma. Leedu näitas, kuidas tuleb tegutseda, kui lõpetas 1. aprillist Vene maagaasi impordi. Ka Eesti ja Läti on Vene gaasi impordi aprillis sisuliselt lõpetanud, sest kõrge hinna tõttu tarbitakse Läti hoidlasse varutud gaasi.

Sanktsioone peab kohe tugevdama ja need peavad kestma seni, kuni Venemaa kuni Venemaa oma naabreid sõjaliselt ohustab.

Meil tuleks kiiresti ehitada LNG-terminal, et Eesti saaks lõplikult Vene gaasist loobuda. Et olla koos Leeduga majakaks neile Euroopa riikidele, kes sellega ei kiirusta. Näiteks Slovakkia avaldas äsja valmisolekut maksta Venemaale maikuus gaasi eest kasvõi rublades, kui tarnete jätkamine peaks seda nõudma. Ja Ungaris meisterdas järjekordse valimisvõidu Viktor Orbán, kelle Ukraina-poliitika on väga Putini-meelne, et mitte öelda reeturlik.

Euroopa Liitu võib nimetada Ukraina tagalaks. Venemaa kuritegude ees, mida need on korda saatnud Butšas, Mariupolis ja kardetavasti ka teistes Vene okupatsioonivägede käes olnud või endiselt olevates Ukraina paikades, ei tohi silma kinni pigistada. Kui Euroopa ei suuda Ukrainat toetades olla piisavalt ühtne ja jõuline ning Ukraina ei võida Venemaaga peetavat sõda, saab löögi kogu Euroopa julgeolek. Sanktsioone peab tugevdama ja need peavad kestma seni, kuni Venemaa oma naabreid sõjaliselt ohustab.