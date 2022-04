EPL UKRAINAS | Segaduses ja hämmingus. Äsja tule alt saabunud põgenikud ei suuda oma pääsemist uskudagi

Kõigepealt tunned lõhna. Keldrite rõskus, busside umbsus, sokkide mustus. See on pääsemise lõhn.

Zaporižžja vastuvõtupunkti saabunud järjekordne bussitäis põgenikke on selleks korraks otsese ohu alt väljas. Zaporižžja on üks esimesi paiku, kuhu saabuvad need, kel on õnnestunud välja pääseda Mariupoli „Aleppost”. Aga põgenikke tuleb kõikjalt: Sjevjerodonetskist, Kramatorskist, Tšernihivkast, Rozivkast ja paljudest-paljudest väiksematest kohtadest „vene maailma” piiril, kus orkid – nagu neid siinmail kutsutakse – surmaga ähvardavad. Umbes 500 inimest päevas. Sõja algusest on tulnud Narva jagu põgenikke, üle 50 000.

Mariupolist pole enam ammu busse tulnud.