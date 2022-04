KOLUMN | Harri Tiido: Maha rašism ja rašistid kohtu alla

Ukraina sõda veel kestab ja võib jääda veel pikalt kestma. Tagajärgi ei tasu ennustada – neid näeme siis, kui nad on olemas. Küll aga on vaatlejad ühel meelel selles, et pärast sõda elame kõik uues reaalsuses. Või uues normaalsuses. Ja õhku jääb peotäis uusi ohte, millest ei ole me seni soovinud isegi mõelda.

Üks valdkond, milles on oodata suuri muutusi, on ilmselt majandus. Logistikaahelad hakkasid muutuma juba pandeemiakriisi ajal ja see jätkub koos tootmise ümberpaigutumisega maailmakaardil.

Ukraina ja Venemaa sõja tagajärg ei saa olla viik. Üks pool peab olema kaotaja ja teine...