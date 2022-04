TAGATUBA | Helir-Valdor Seeder lükkab võimupöörde kuulujutud käsi südamel ümber

Millest muust alustada kui reitingutest. Olete jälle valimiskünnise piiril. Miks?



See on olnud prognoositav. On loogiline, et kui toimus pereheitmine (Parempoolsete ühendus lõpetas tegevuse ja püüab luua iseseisvat erakonda – toim), mille kajastamine pole olnud päris tasakaalus, siis need asjad on partei sellise olukorrani viinud. Analoogne olukord oli aasta tagasi, mil Parempoolsete aktiveerumine erakonnas viis toetusreitingu alla.

Aga küll Isamaa kosub. Erakonnas on tekkimas selgus, mida tunnetasin juba nädalavahetusel volikogus – saime igasuguseid küsimusi arutada sisuliselt ja intriigideta. Pole tardunud olekut. Küll see kajastub erakonna paremas tervises ja valimistulemuses.

Nii et süü kehva reitingu eest lasub Parempoolsete õlgadel?