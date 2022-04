Tuhanded koroonaviiruse pantvangis istuvad Eesti inimesed võivad viiruse kiuste vabaks pääseda

Möödunud nädal ilmus pealtnäha lakooniline uudis: Euroopa ravimiameti inimestele mõeldud ravimite komitee soovitas anda müügiloa AstraZeneca väljatöötatud ravimile Evusheld, mis on loodud COVID-19 ennetamiseks. Üle kahe aasta on miljonid inimesed, nende hulgas vähemalt 8000 Eesti elanikku ja ligikaudu kolm miljonit EL-i riikide elanikku, olnud surutud nelja seina vahele, sest koroonaviirusega nakatumine võib neist paljudele tähendada surma. Vaktsiinid neile ei mõju, kuid uus ennetav ravim võiks tagada umbes samasuguse elulaadi, nagu neil oli enne 2020. aastat.

Evusheld parandaks elukvaliteeti näiteks Lotte Parksepal (26), kellele siirati 2015. aastal neer. Oma elundi loovutas tütrele ema. Nii Parksepp kui ka tema ema on vaktsineeritud. Emale mõjus vaktsiin hästi. Aga siiratud organiga inimene peab võtma immuunsust alla suruvaid ravimeid. Peab ka Parksepp, kes kannatab veel immuunpuudulikkuse all.