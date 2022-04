Ukraina õed tahavad kiiresti haiglates tööle hakata, aga peavad enne kooli minema

„Selili.”

„Kas teil on külm?”

Noor ukrainlanna Liubov Boiko võttis oma punase tööpluusi taskust eestikeelsete sõnade ja väljenditega lipikuid. Kaks nädalat pärast Ukrainast Eestisse põgenemist tuli ta tööle Lääne-Tallinna keskhaigla EMO osakonda ja elementaarsed tööks vajalikud väljendid on juba selged. Esialgu on ta siin ametis hooldajana. Ukrainas töötas ta samuti kiirabis, tal on velskri paberid ehk tal on keskhariduse baasil saadud meditsiiniharidus. Nüüd on ta innuga valmis, end täiendama, et Eestis vajalikud kvalifikatsiooninõuded täita ja seejärel õena tööle hakata. Sealhulgas on ta otsustanud eesti keele selgeks õppida. „Kui on vaja, siis on vaja! Väga tahaksin hooldaja ametist kõrgemale tõusta ja õena töötada,” ütles särasilmne Liubov.